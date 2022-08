Depois de um tempo afastada das redes sociais, Sophie Turner voltou ao Instagram para publicar uma adorável fotografia onde é possível ver a sua barriga de grávida.

A atriz, que foi mãe pela segunda vez ao lado do cantor Joe Jonas, recordou a recente gravidez com uma fotografia onde surge sorridente e com uma camisola preta que permite ver a sua barriga.

"Cheia de bebé", escreveu na legenda da publicação.

Sophie Turner e Joe Jonas têm dois filhos.

Leia Também: Já nasceu a segunda filha de Joe Jonas e Sophie Turner