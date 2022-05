Conseguiu adivinhar quem é a atriz portuguesa na imagem? Se pensou em Sara Barradas, acertou.

A atriz mergulhou no baú de memórias e encontrou esta memória com a avó, não tendo resistido em partilhá-la com os seguidores.

"Vai um 'throwback'? Eu e a minha avó algures na década de 90", explicou na legenda da publicação.

