Maria Tavares esteve no 'Goucha', da TVI, na quinta-feira, dia 24 de agosto, e contou que sofreu em dezembro do ano passado um "enfarte agudo do miocárdio".

Questionada por Goucha se "o coração já tinha dado sinais", a atriz explicou: "Se calhar deu e eu desvalorizei".

"Às vezes até dizia ao meu filho que estava com uma ansiedade e com falta de ar, e não era da asma - porque eu sou asmática. Mas passava-se", acrescentou, recordando os dias antes de sofrer o enfarte. A atriz esteve uma semana hospitalizada.

"Eu sei bem do que foi, foi nervos. Foi numa altura em que tinha dado dois mil euros para arranjar o meu carro e, de repente, fiquei sem carro outra vez. Tive de fazer a apanha da azeitona a ir a pé dois quilómetros, que é onde está a quinta, e vir com os sacos a pedir para alguém me dar boleia para casa...", contou, referindo que houve várias motivos que a deixaram numa fase menos boa, confessando também que nessa altura começou a fumar mais devido ao stress que estava a viver.

