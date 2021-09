Kathryn Prescott, de 30 anos, foi vítima de um terrível acidente. A atriz tem a sorte de estar viva depois de ter sido atropelada enquanto atravessava a rua por um camião de cimento (betoneira).

A trágica notícia é divulgada pela irmã gémea de Kathryn, Megan Prescott, que revela que a atriz se encontra internada em estado grave na Unidade de Cuidados Intensivos e com vários ferimentos e lesões.

"Recebi o telefonema mais terrível da minha vida na noite de terça-feira. A minha irmã gémea Kathryn foi atropelada por um camião de cimento enquanto atravessava uma estrada em Nova Iorque no dia 7 de setembro", começa por contar Megan, adiantando que a irmã passou por uma cirurgia complexa e tem fraturas em dois locais da pélvis, nas pernas, pé e mão esquerda.

"Ela conseguiu por pouco evitar a paralisia. Os médicos estão esperançosos de que ela terá uma recuperação completa, mas isso só será possível com os cuidados corretos agora", explica, tornando público em seguida o motivo do seu desespero.

Kathryn Prescott, nascida em Londres, foi atropelada em Nova Iorque, cidade onde trabalha, mas a atriz não tem no local nenhum familiar. A precisar do apoio e acompanhamento da família, a artista vê-se sozinha pelo facto de a Embaixada dos Estados Unidos ter rejeitado o pedido da sua irmã gémea para entrar no país.

"Ela está sozinha em Nova Iorque, sem familiares. Preciso de ajuda para chegar a Nova Iorque para a apoiar na recuperação. Terei que ajudá-la até que ela consiga começar a andar novamente", lamenta Megan.

"Solicitei à Embaixada dos Estados Unidos a isenção das atuais restrições que proíbem qualquer cidadão estrangeiro de entrar nos Estados Unidos e foi negado hoje, estou arrasada", conta, explicando que não entende a decisão, relacionada com as medidas conta a Covid-19, uma vez que já se encontra inoculada com as duas doses da vacina e com teste PCR negativo.

"Se alguém souber de alguma maneira de apelar à decisão da Embaixada dos Estados Unidos de rejeitar o meu pedido de isenção da proibição de viagens, por favor, entre em contato comigo", termina, reforçando desta forma o apelo.

