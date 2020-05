Kara Keough Bosworth decidiu homenagear o falecido filho recém-nascido, McCoy, que morreu no mês passado, com um gesto que será eterno.

A atriz tatuou a letra 'M', como mostrou aos fãs através da sua página de Instagram.

De referir que o menino é fruto do casamento de Kara com Kyle Bosworth.

“[...] Também me sinto grata pela minha nova (primeira) tatuagem, com as cinzas do meu filho na tinta... para que o meu bebé possa ficar comigo para sempre” , escreveu a atriz.

"Assim ele pode ficar para sempre nos meus braços, o lugar onde descansou pela última vez", acrescentou de seguida, destacando que é uma "privilegiada" por todo o apoio que tem recebido nesta momento de dor.

Um desabafo que chega ao lado de uma fotografia onde além de mostrar a tatuagem, aparece ainda a segurar um peluche, "desejando que fosse um menino de verdade".

Veja a partilha na íntegra:

De acordo com o Page Six, McCoy morreu no dia 6 de abril. O casal tem ainda uma filha em comum, a pequena Decker, de quatro anos.

Leia Também: Mãe de Selma Blair morre aos 82 anos. A emotiva homenagem da atriz