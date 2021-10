Atriz Heather Rae Young e Tarek El Moussa casaram-se perto de Santa Bárbara, Califórnia. Uma cerimónia que juntou os amigos e familiares, incluindo vários colegas de Young do reality show da Netflix 'Selling Sunset', e os dois filhos de El Moussa (Taylor, de 11 anos, e Brayden, de 6, fruto do casamento anterior com Christina Haack).

"Somos os melhores amigos, verdadeiras almas gémeas, e o nosso amor é tão raro e especial", disse a atriz à People. "É o amor com que sempre sonhei em toda a minha vida", acrescentou.

Por sua vez, El Moussa partilhou: "Estou muito feliz para viver esta vida com ela".

Para o casamento, Heather Rae Young usou um vestido com renda francesa, mangas compridas e fechado nas costas do designer Galia Lahav. El Moussa vestiu um fato de veludo preto.

Este foi o primeiro casamento de Young e o segundo de El Moussa, que anteriormente esteve casado com Christina Haack, mãe dos filhos.

Heather Rae Young foi pedida em casamento em julho de 2020, depois de se terem conhecido em julho de 2019.

