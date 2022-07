Gina Rodriguez está grávida do primeiro filho, como anunciou nas redes sociais no dia em que completou 38 anos.

Este sábado, 30 de julho, a atriz publicou um vídeo na sua página de Instagram onde destaca que este é um aniversário "diferente". Entre as imagens, Gina Rodriguez mostra-se com um teste de gravidez.

O bebé que está para nascer é fruto do casamento da atriz - que fez parte do elenco de filmes como ' Filly Brown' - com Joe LoCicero.