Sayaka Kanda, que ficou conhecida por dar voz a projetos como 'Idoly Pride', 'Star Blazers 2202', e 'Convenience Store Boyfriends' morreu, conforme anunciado através de um comunicado oficial no seu website. Tinha 35 anos.

De acordo com as informações divulgadas, a atriz "morreu de repente" no passado sábado, 18 de dezembro. Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias deste falecimento.

Para além dos projetos aqui referidos, Kanda também foi a princesa Anna na versão japonesa do filme 'Frozen'.

