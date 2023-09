Drea de Matteo, uma das atrizes da série 'Os Sopranos', deu uma entrevista à Fox Digital na qual falou sobre uma difícil fase por que passou após se ter recusado a ser vacinada contra a Covid-19 tendo sido, por isso, sido deixada pelo seu agente.

"Não sabia que isto seria uma mudança de vida, tudo de repente num momento da vida em que deveria estar a relaxar um pouco. Não sabia que iria estar a trocar de carreira, a descobrir coisas novas, porque a minha própria indústria pensa que eu sou rebelde", revelou.

"Acho que podem dizer que me portei mal porque não segui as regras há dois anos. Por isso, não quero estar à mercê das ordens, greves ou coisas do género", sublinha.

De Matteo conta que decidiu juntar-se ao OnlyFans depois de perceber que poderia ganhar dinheiro. "Toda a gente faz partilhas em lingerie no Instagram e eu não, mas se for paga posso fazer... Não sei porque não fiz isto antes", revela.

A artista nota que esta decisão lhe trouxe a possibilidade de continuar a acompanhar os filhos, Alabama Gypsyrose, de 15 anos, e Waylon Albert 'Blackjack', de 12, em casa.

Leia Também: 'Pipoca' dedica carinhosa mensagem a pessoa (muito) especial