De acordo com a cinéfila e amiga de longa data da atriz Susan Granger, em declarações ao The Hollywood Reporter, Jane Powell morreu na sua casa na cidade de Wilton, no estado do Connecticut.

A atriz da Era de Ouro de Hollywood era conhecida pela sua voz de soprano, projetando uma imagem de rapariga inocente ao longo da sua carreira, que se iniciou na adolescência.

Jane Powell entrou em filmes como 'Sete noivas para sete irmãos', 'Casamento Real', 'Duas Semanas de Amor' e 'Uma Rapariga da Província'.

