A atriz Daisy Lúcidi, de 90 anos, foi internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, após testar positivo para a Covid-19.

A informação é adiantada nas redes sociais do neto da atriz, o diretor da Playrec Studios, Cau Mendes.

"Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela se consiga recuperar da terrível Covid-19", começa por ler-se na publicação.

"No momento, ela encontra-se em estado grave mas com situação clínica estável, a respirando com ajuda de aparelhos no CTI [UCI] do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança", completa o neto da famosa artista brasileira.

