Ashley Madekwe já é mãe! A atriz de 'The Revenge' revelou na sua página de Instagram, este domingo, que o primeiro filho já nasceu.

Foi junto de um conjunto de imagens da gravidez que a artista destacou a novidade, tendo terminado a publicação com uma fotografia dos pés do filho.

"Adorei carregá-lo dentro do meu corpo e já sinto falta... Mas agora ele está aqui e segurá-lo nos meus braços é pura felicidade. Não há nada igual", escreveu a mamã.

De recordar que o bebé é fruto do casamento da atriz inglesa com Iddo Goldberg, com quem deu o nó em 2012.

Leia Também: Gabriela Barros já foi mãe (e já há fotos da bebé!)