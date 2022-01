Jules e Elliot estão a namorar na vida real? De acordo com o Page Six, os atores de 'Euphoria' Hunter Schafer e Dominic Fike deram asas aos rumores de romance na noite de domingo, em West Hollywood.

Hunter, de 23 anos, e Dominic, de 26, foram fotografados de mãos dadas depois de terem jantado no The Nice Guy.

A proximidade não passou despercebida e uma fonte contou que os artistas estavam a "beijar-se" e a "dançar" dentro do restaurante onde se juntaram a outros colegas de elenco, incluindo Jacob Elordi e Alexa Demie.

Na imprensa internacional rapidamente começaram a ser divulgadas as fotografias dos atores à saída do restaurante. As imagens também já começaram a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

