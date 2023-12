Rafael Cardoso e Vivian Linhares estão separados. A confirmação foi dada pela assessoria do ator brasileiro à revista Quem.

Na breve nota, foi esclarecido que Rafael já não está numa relação com Vivian e, ao contrário do que foi veiculado, também não se reconciliou com Carol Ferraz, a mãe da sua filha recém-nascida.

A assessoria do artista garante que este se encontra solteiro e que a proximidade com Carol se deve ao bem-estar de Helena, a filha de ambos.

Rafael e Vivian Linhares começaram a namorar em janeiro deste ano. Este foi o primeiro relacionamento público do ator depois de se ter separado de Carol Ferraz. Antes, Rafael esteve casado com Mari Bridi, com quem teve dois filhos.

Rafael Cardoso é um conhecido ator brasileiro, que em Portugal se deu a conhecer através das novelas 'O Outro Lado do Paraíso' e 'Sol Nascente', exibidas na SIC.