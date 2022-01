Pedro Lamares recorreu esta quarta-feira, 19 de janeiro, às suas redes sociais para 'espalhar a notícia' mais feliz da sua vida: nasceu o primeiro filho do ator.

"Ontem o Gustavo nasceu a ouvir 'Espalhem a Notícia', do Sérgio Godinho. Trazia 50 cm, 3690 g e um poema para nós. Trazia a lua cheia, o signo da mãe no sol e o do pai no ascendente", realça o ator, que às suas palavras juntou aquela que é a primeira fotografia pública do bebé.

"A notícia espalhou-se como o Sérgio previu. Obrigado a toda a gente que nos tem enchido os corações de mensagens lindas de amor e de futuro. Não temos respondido porque estamos dedicados a este milagre e o telemóvel tem servido para o Gustavo ouvir Leonard Cohen e Albert Pla. Gosta muito", termina.

