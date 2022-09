O artista, que dá voz a Rafiki no remake do filme 'O Rei Leão', garantiu que não foi ele quem falou com a duquesa de Sussex na antestreia do filme em Londres.

John Kani, ator que deu voz à personagem de Rafiki no remake do clássico da Disney, ‘O Rei Leão’, comentou as declarações de Meghan Markle numa entrevista à revista The Cut que saiu esta semana. Na entrevista, a duquesa de Sussex, que esteve presente na antestreia do filme em Londres (2019), afirmou que um membro sul-africano da produção a chamou de parte e disse: “Ele disse, ‘Apenas quero que saibas: Quando entraste nesta família [real], houve a mesma alegria nas ruas do que quando o Mandela saiu da prisão”. Apesar da duquesa não ter nomeado o nome de Kani na entrevista, e de sublinhar que tinha a noção que não se poderia comparar a Nelson Mandela, estas declarações acabaram por gerar burburinho. Na imprensa internacional foi levantada a possibilidade de que a mulher do príncipe Harry se estaria a referir a John Kani, mas o artista esclareceu em declarações ao Daily Mail que nunca fez este comentário. Kani garantiu que não esteve na antestreia de Londres e que, portanto, nunca conheceu Meghan. “Nunca conheci a duquesa, de todo. Sou o único sul africano no elenco e não estive na antestreia em Londres”, sublinhou. “O único sul africano era eu a interpretar Rafiki. Mas não fui à antestreia em Leicester Square porque não tive tempo. Ela pode não se estar a lembrar bem”, acrescentou. Na visão da figura pública, o comentário da Markle não foi insultuoso, mas acredita que a mesma esteja “baralhada”, ainda mais porque o casamento real não teve, na sua perspetiva, uma grande repercussão na África do Sul. Ou seja, Meghan Markle estaria a referir-se a um outro membro da produção do filme e não a John Kani, conforme o próprio sublinhou. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram