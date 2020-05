Uma das estrela de 'Sopranos', o ator Joe Pantoliano, de 68 anos, foi levado de urgência para o hospital na passada sexta-feira, após ter sido atropelado por um carro enquanto passeava.

Entretanto, já regressou a casa, mas ficou ferido na cabeça, tendo rachado a mesma, como foi mostrado mais tarde na sua página de Instagram.

Na legenda da publicação, explicaram que além da lesão na cabeça, o ator também ficou com algumas marcas do acidente no peito.

Enquanto recupera, anunciam, Pantoliano ficará afastado das redes sociais. "Obrigado por todos os desejos e mensagens positivas. [...] Nós vamos continuar a ler [as mensagens] para ele para ajudá-lo a melhorar", remataram.

De acordo com o TMZ, Joey estava a passear no bairro de Connecticut com a família quando foi atropelado.

Leia Também: Estrela de 'Sopranos' acredita que também foi infetado com Covid-19