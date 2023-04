"Apanhei um bom momento da conversa", foi a legenda escolhida por Margarida Corceiro para na tarde de segunda-feira, 17 de abril, tornar público um vídeo captado nos bastidores do primeiro dia de gravações da nova temporada da série 'Morangos com Açúcar'.

As imagens mostram Gonçalo Braga, que faz parte da trama, a manifestar a sua indignação pelo facto de estarem a circular críticas ao facto de alguns dos atores escolhidos para protagonizar a série terem formação na área da representação.

"Queixa-se de tudo. Agora queixam-se das pessoas que têm formação, 'mais valia terem só feito casting para pessoas com formação'. Fizeram casting aberto e fizeram casting para pessoas com formação na área, que são atores e que estudaram. E agora estão a queixar-se porque as pessoas têm formação", lamentou o jovem, que faz parte do elenco que foi escolhido no casting para atores já com provas dadas na área.

"Às vezes queixam-se porque as pessoas não têm formação, agora estão queixar-se porque as pessoas têm formação... Nunca estão bem com nada", atirou, por fim.

A nova temporada de 'Morangos com Açúcar' conta com a participação de nomes icónicos da trama, tais como Rita Pereira, Tiago Castro ou Sara Barradas, com jovens talentos que surgiram no casting aberto feito ao público em geral e ainda com atores escolhidos nos referidos castings para jovens já com formação.

Veja o vídeo na galeria.