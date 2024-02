Seann William Scott e Olivia Korenberg estão separados.

A estrela de 'American Pie' entrou com o pedido de divórcio no início desta semana no tribunal de Los Angeles, avança o Page Six.

Documentos a que a publicação teve acesso mostram que Scott e Korenberg estão separados desde outubro de 2023.

Como motivo do fim do casamento, que durou quatro anos, são apontadas "diferenças irreconciliáveis".

De notar que em comum o ex-casal tem uma filha: Frankie, de três anos.

