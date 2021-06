Georgina Rodríguez deixou os seus seguidores do Instagram completamente rendidos ao partilhar publicamente o hilariante momento que marcou o jantar da família esta sexta-feira.

Alana Martina, filha de Georgina e Cristiano Ronaldo, resolveu dar provas do seu talento para o canto e interpretar de forma única o tema 'Let It Go'.

Alana, de apenas três anos, começou por deixar a mãe a chorar a rir... algo que voltou a repetir-se com quase todos os seguidores que assistiram ao vídeo.

"Noites de concerto", pode ler-se na legenda das divertidas imagens.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem ainda outros três filhos, Cristianinho, de 11 anos, e os gémeos Eva e Mateo, de quatro.

