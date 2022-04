Esta quinta-feira, 21 de abril, a rainha Isabel II completa 96 anos de idade, data que levou o palácio a fazer várias publicações especiais nas redes sociais, recordando algumas das fases mais marcantes da vida da monarca britânica.

Numa partilha é possível ver um retrato de infância de sua majestade quando tinha apenas dois anos de idade.

"Feliz aniversário sua majestade!

Hoje, uma vez que a rainha completa 96 anos, partilhamos esta fotografia que foi tirada quando tinha dois anos.

Na altura princesa Isabel, era a filha mais velha do duque e da duquesa de York e nunca esperava vir a ser rainha. A sua vida mudou em 1936 quando o tio, o rei Eduardo VIII, abdicou, o seu pai se torna o rei George VI e a jovem princesa sua sucessora.

Após a trágica morte do pai em 1952, a princesa Isabel torna-se rainha Isabel II com apenas 25 anos, e este ano celebra 70 anos no trono - uma estreia na história britânica", lê-se no texto da publicação que acompanha a fotografia.

