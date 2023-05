Dânia Neto teve esta terça-feira, 23 de maio, mais uma manhã de trabalho na SP Televisão, produtora da novela 'Por TI', da SIC, da qual faz parte do elenco.

Inicialmente, a atriz posou diante do espelho na chegada aos estúdios e mais tarde, já caracterizada, mostrou como é fácil disfarçar a barriguinha de grávida com as roupas e o ângulo certo.

"Assim de frente nem parece que estou de seis meses", brincou.



© Reprodução Instagram/ Dânia Neto



© Reprodução Instagram/ Dânia Neto

"Mas assim de lado já não dá para disfarçar", disse ainda num outra imagem, captada com a mesma roupa mas já num novo ângulo.



© Reprodução Instagram/ Dânia Neto

Terminado o trabalho, Dânia rumou ao hospital para novos exames relacionados com a gestação.

"Ronda do segundo dia de exames. Tudo bónus de mamãs maiores de 35 anos", disse a atriz, atualmente com 40 anos.



© Reprodução Instagram/ Dânia Neto

O bebé que está a caminho, recorde-se, junta-se ao pequeno Salvador, sendo o segundo filho em comum entre a estrela da SIC e o namorado - Luís Matos Cunha.