Assim como muitas famílias espalhadas pelo mundo, também Ashton Kutcher e Mila Kunis estão de quarentena por causa da pandemia da Covid-19. Por isso, o casal decidiu criar um vinho inspirado neste tempo de isolamento social.

'Quarentena Pinot Noir' é o nome da bebida alcoólica, que custa cerca de 46 euros por duas garrafas. O dinheiro das vendas será todo doado para ajudar na luta contra o novo coronavírus.

"[...] Abra uma garrafa deste vinho, desfrute de uma 'happy hour' virtual com um amigo ou um ente querido e escreva com quem está a brindar no conforto de sua casa. Tire uma fotografia e publique-a usando as hashtags #QUARANTINEWINE, #PPE e #SOCIALDISTANCING para espalhar a notícia sobre esta causa incrível e angariação de fundos", lê-se na descrição do site onde pode comprar a bebida, que vem com o rótulo por preencher.

No Instagram, Ashton também partilhou a novidade frisando que "100% dos lucros" serão para ajudar no combate da Covid-19.

