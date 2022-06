Logo após a notícia da morte de Paula Rego, foram várias as caras conhecidas que recorreram ao Instagram para homenagear a artista.

"Um profundo reconhecimento e admiração pela obra de Paula Rego. Um nome maior da arte mundial. O mundo tem a possibilidade de ser melhor graças à sua visão. Obrigado . Sobretudo obrigado pela destruição dos conceitos instituídos onde, só neles, existe a morte. Só neles", escreveu Heitor Lourenço.

Por sua vez, Manuela Couto disse: "Paula Rego! A morte não é para todos".

Já Diogo Infante apenas partilhou uma obra da arista e escreveu o seu nome, terminando com um emoji em forma de coração preto.

"Nova Iorque, 1996, em casa da Olga, a Paula entra de gabardina preta de verniz e fala de como o metro de Nova Iorque é tão estimulante com as suas personagens. Não tive coragem de lhe dizer o quanto as dela me marcavam e marcariam para sempre. Obrigada pela tua arte Paula Rego, e pela tua singularidade", disse Dalila Carmo.

A pintora, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu na manhã desta quarta-feira, 8 de junho, em Londres, aos 87 anos.

[Notícia atualizada às 13h21]