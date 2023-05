No dia em que o Sport Lisboa e Benfica pode tornar-se campeão nacional da época 2022/2023, resolvemos dar-lhe a conhecer as musas inspiradoras de alguns dos mais famosos jogadores do plantel das águias.

Alguns são casados e já com famílias dignas de conto de fadas, há relações duradouras e outras assumidas recentemente, o certo é que não faltam craques felizes no que toca ao amor a vestirem a camisola do Benfica.

Confira a galeria que preparámos para si e fique a conhecer quem são as mulheres e namoradas dos jogadores que hoje, 26 de maio, defrontam o Santa Clara (às 18h00) com a possibilidade de tornarem-se campeões nacionais.