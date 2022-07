Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', voltou a presentear os seguidores do Instagram com uma nova fotografia na qual surge junto do namorado, Diogo Orvalho.

"Amor é olharmos ambos na mesma direcção, a ver se ninguém nos rouba o chapéu de praia e não temos de largar a correr", brincou a influencer na legenda do registo, captado durante as férias de ambos em Formentera.

A imagem mostra o casal abraçado e é um dos raros registos em que 'Pipoca' se mostra junto da cara-metade. Espreite a galeria para ver esta nova fotografia e todas aquelas em que a digital influencer fez notar o seu lado mais romântico.

Leia Também: 'Pipoca' brinca e esclarece rumor: "Veio insinuar que eu tenho outro"