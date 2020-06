A realeza britânica está em 'festa'. O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, celebra o seu 99.º aniversário esta quarta-feira, 10 de junho.

Filipe nasceu na Grécia, em 1921, e é filho do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg.

No dia 20 de novembro de 1947, casou-se com a rainha Isabel II, com quem tem quatro filhos em comum, o príncipe Carlos, a princesa Ana, o príncipe André e o príncipe Eduardo.

Ao longo destes anos, são muitos os momentos que marcam a vida do duque de Edimburgo, que em 2017, quando tinha 96 anos, se afastou da vida pública.

Por isso, neste dia especial, reunimos algumas imagens que marcam a vida do príncipe Filipe.

