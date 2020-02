À medida que a antecipação relativa aos Óscares se aproxima do clímax, toda a gente aposta em quem acha que vai levar os prémios para casa. Embora por vezes os vencedores sejam óbvios, às vezes também acontecem enormes surpresas que deixam os favoritos de mãos vazias.

E depois há as estrelas que nos provaram o seu talento filme após filme. Claro, as cerimónias de entrega de prémios não são o factor determinante do talento, mas este troféu em particular continua a ser considerado um dos galardões mais prestigiados de Hollywood.

Clique para ver quem são os atores e atrizes de renome que surpreendentemente nunca receberam um Óscar.

