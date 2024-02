Decorreu nesta madrugada, em Los Angeles, a 30.ª edição dos Prémios do Sindicato dos Atores (SAG Awards) e, como é habitual, reuniu várias estrelas.

A entrega de prémios - que este ano distinguiu (em grande) as séries 'Succession' e 'The Bear' e o filme 'Oppenheimer' - não foram o único destaque da noite de gala.

Sendo uma ocasião especial, os looks também são escolhidos a pensar na cerimónia de entrega de prémios e as opções foram para todos os gostos. Veja as fotografias da galeria.