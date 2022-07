Vários artistas decidiram manifestarem-se nas redes sociais e mostrar publicamente o apoio a Pedro Abrunhosa, que continua no centro das atenções por causa do concerto que realizou em Águeda no início do mês.

Numa comunicado que está a ser partilhado nas redes sociais, começam por descrever Pedro Abrunhosa como "um dos maiores compositores e letristas que a nossa terra tem". De seguida, explicam toda a agitação que tem envolvido o artista.

No dia 2 de julho, Pedro Abrunhosa, antes de cantar o tema 'Talvez Foder', disse: "Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir".

O músico lembrou que também "há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: 'Barco russo, go fuck yourself', que é como quem diz 'russian boat ...', que é como quem diz 'Vladimir Putin, go fuck yourself'". "Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev", acrescentou.

Após as suas palavras, a Embaixada da Federação Russa na República Portuguesa abordou aquelas que considerou serem "declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa".

No comunicado, a Embaixada faz saber que as palavras do músico português, "indignas do homem de cultura que ainda por cima representa o país, que está a se manifestar abertamente contra qualquer tipo de ódio e discriminação, foram ouvidas" e que "as respetivas conclusões serão tiradas".

Na nota agora partilhada por vários artistas portugueses, comentam: "Pois bem, este comunicado confere uma ameaça inaceitável num país democrático como Portugal".

Entretanto, destacam também que o Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiou o "tom e conteúdo" do comunicado da Embaixada e defendeu a liberdade de expressão como "inalienável".

"Também nós, artistas, músicos, cidadãos, temos que demonstrar a nossa indignação e estar solidários com o Pedro. Não foi só o Pedro Abrunhosa a ser intimidado, foi toda a classe artística nacional", frisam no comunicado partilhado por músicos como Agir e Carolina Deslandes.

"Muitos foram aqueles que, no passado, lutaram para que vivêssemos em liberdade. Jamais a nossa integridade física pode ser ameaçada por, como diz o Pedro, combatermos bombas com palavras. Nem a Europa, nem Portugal se podem tornar a barbárie. A intimidação não nos calará, pois no dia em que o medo nos cale a voz, viveremos na escuridão", completam

De referir que o comunicado de Agir chega depois de São José Lapa ter criticado Pedro Abrunhosa.