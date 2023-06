Rui Fontelas foi um dos convidados do programa de Júlia Pinheiro desta semana. O artista relatou os vários sustos de saúde por que já passou, sendo que um deles aconteceu em pleno concerto, quando ainda estava em cima do palco.

O músico conta que a primeira vez aconteceu em 2015. Este sofreu um crise cardíaca, sendo que os bombeiros demoraram 45 minutos para o reanimar. Depois de estar internado três dias no hospital e dos exames nada acusarem, seguiu com a sua vida em frente.

Nessa altura, o convidado conta que sentiu uma "leveza" e "bem estar", tendo visto o "famoso túnel branco".

Em 2022, durante um espetáculo em Amarante, Rui voltou a ter a mesma "sensação", contudo desta vez estava em palco: "Lembro-me que só tive tempo de olhar para a minha bailarina e caí no chão redondo, não me lembro de mais nada", descreve, referindo que depois de acordar do desmaio voltou para terminar o concerto e nem foi ao hospital.

O que o artista não esperava era que este ano a situação se voltasse a repetir, mas de forma mais grave. Este conta que em janeiro, quando estava a sair do seu carro, perdeu os sentidos e desmaiou na rua. Na época foram precisas duas horas para ser reanimado. O músico considera-se, por isso, um sortudo, tendo em conta que a maior parte das pessoas que passam por uma situação do género não sobrevivem.

Durante o tempo em que esteve inanimado, Rui relata que, desta vez, sentiu "ansiedade", como se tivesse viajado por várias "galáxias" e sempre acompanhado pelo pai, de quem é bastante próximo.

Veja o testemunho.

Leia Também: Júlia Pinheiro colhe elogios com "novo fato", ideal para a primavera