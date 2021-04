Ezra Furman usou a sua conta de Instagram no passado dia 20 de abril para fazer uma importante revelação: "Queria partilhar com toda a gente que sou uma mulher transexual e que também sou mãe".

"Por razões minhas tenho estado hesitante em usar estas palavras, especialmente a palavra 'mãe'. Descrevi-me algumas vezes como não-binário, o que se calhar seja verdade. Mas percebi que de facto sou uma mulher, e sim, para mim é complexo, mas é complexo ser qualquer tipo de mulher. Estou muito orgulhosa de ser uma mulher transexual, de ter conseguido perceber isso e de o conseguir dizer. Não tem sido uma caminhada fácil", confessou numa longa publicação.

Posteriormente, Ezra explicou que nunca revelou que tinha tido um filho, o que aconteceu há mais de dois anos, com medo do julgamento do público.

"Um dos problemas de ser transexual é que há tantas perspetivas de como é ter uma vida adulta, crescer, ser feliz e não morrer jovem. Quando o nosso bebé nasceu não havia praticamente nenhuns exemplos de mulheres transexuais a educar filhos. Por isso, aqui está uma para quem quiser ver. Sou uma mulher transexual e mãe. É possível, nunca imaginei que era possível ser feliz e realizada, transexual e ser mãe. Mas é e estou a fazê-lo. Porque as pessoas transexuais merecem ter a vida que querem, nos seus próprios termos", completou.

Leia Também: Fãs revoltados com Rui Unas após elogios (e entrevista) a Tomás Taveira