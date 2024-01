Foi arquivada uma queixa de assédio sexual contra Gérard Depardieu, adianta a imprensa internacional.

No processo, a atriz Hélène Darras acusa Depardieu, de 75 anos, de a ter assediado no set do filme francês 'Disco', em 2007. Darras foi uma das alegadas vítimas que fez parte da série de investigação jornalística Complément d'Enquête.

Segundo a Variety, o arquivamento da queixa aconteceu por prescrição dos factos.

"Ele olhou para mim como se eu fosse um pedaço de carne. Estava a usar um vestido muito justo [por causa do filme]. Veio ter comigo e depois passou a mão nas minhas ancas e nádegas", afirmou Darras numa entrevista.

"Estava a mais e ainda não tinha terminado a escola de teatro. Queria ser atriz e não queria ficar na lista negra aos 26 anos", sublinhou, explicando, desta forma, porque não apresentou logo queixa na altura.

