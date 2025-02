Armie Hammer falou sobre os seus relacionamentos passados ​​no 'The Louis Theroux Podcast' na terça-feira, 11 de fevereiro, admitindo ser "egoísta, desconsiderado e um canalha".

"Eu usava as pessoas para me sentir melhor", revelou. "As pessoas eram como drogas com pele. Se tu me fizeres fazer sentir incrível, vamos ter um romance relâmpago. Vou levar-te a viajar, vamos fazer tudo e mais alguma coisa e depois vou levar-te a casa e dizer: 'Muito obrigado, foi ótimo', e seguir em frente".

O ator contou ainda: "Deixei muitas pessoas chateadas comigo pelo meu comportamento, que, a propósito, foi um comportamento de merda. Não há como evitar".

Veja a entrevista abaixo.

