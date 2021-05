Ariana Grande fez aquela que foi a sua primeira aparição como mulher casada, esta quinta-feira, nos iHeartRadio Music Awards.

A cantora, de 27 anos - que deu o nó com Dalton Gomez numa cerimónia discreta e privada na sua casa em Montecito, na Califórnia, em meados de maio - exibiu a aliança de casamento durante a atuação com The Weeknd.

A dupla apresentou o tema 'Save Your Tears', do álbum 'After Hours', de The Weeknd, lançado em 2020. Um espetáculo que está a ser comentado nas redes sociais, com muitos seguidores a não ficarem também indiferentes à aliança de Ariana.

Veja na galeria algumas imagens deste momento.

