Ariana Grande voltou a homenagear as vítimas do ataque terrorista que aconteceu a 22 de maio de 2017, em Manchester, no final de um concerto da cantora.

A artista recorreu ao Instagram, este sábado, para deixar uma sentida mensagem. "Embora o luto esteja sempre presente e a nossa relação com ele esteja a evoluir e a expressar-se de maneiras diferentes a cada dia do ano, sei que este aniversário nunca será fácil... Saibam que hoje estou a pensar em todos. Manchester, estão para sempre no meu coração", escreveu numa publicação que fez na rede social.

Palavras que também partilhou nas stories, onde acrescentou ainda o nomes das pessoas que morreram no ataque terrorista.

[Publicação de Ariana Grande]© Instagram

