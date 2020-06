Ariana Grande destacou-se com um gesto para com os cidadãos que foram votar nas eleições primárias dos Estados Unidos, em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky.

De acordo com o Daily Mail, a cantora enviou, esta terça-feira, camiões de comida e também distribuiu café pelas pessoas que se deslocaram ao Kentucky Exposition Center.

De referir que o estado realizou a eleição durante a pandemia, mas apenas abriu 170 assembleias de voto em vez das habituais 3.700, o que levou a longas filas de espera.

Por isso, a cantora decidiu mostrar o seu apoio ao mesmo tempo que apelava para a importância da escolha dos eleitores. "Por favor, parem, aproveitem e usem a vossa voz hoje, precisamos de vocês", escreveu no Twitter, onde destacou também o seu gesto.

De destacar que o Expo Center é o único local de voto aberto no condado de Jefferson, uma comunidade predominantemente negra.

Uma mensagem que chega precisamente numa altura em que as manifestações contra o racismo ganharam mais força, especialmente nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd.

