Jennifer Lopez mantém-se de boca fechada no que diz respeito ao romance com Ben Affleck.

A cantora evitou, educadamente, uma pergunta sobre a vida amorosa durante a participação no programa 'Today', esta terça-feira.

Ao promover o novo tema, 'Love Make the World Go Round', com o amigo Lin-Manuel Miranda, Jennifer Lopez foi questionada pela apresentadora Hoda Kotb: "Eu só tenho que dizer que todas as vezes que vejo uma foto tua com o Ben, fico tipo: 'Ela parece mais feliz!'. Estamos mais felizes?".

No entanto, a cantora desviou logo o assunto e, depois de uma pequena pausa, apenas disse: "A música foi lançada... Cinco anos depois de fazermos isto. E acredito que essa mensagem de nos amarmos uns aos outros, de estarmos juntos e amar, nunca foi mais revelante do que agora".

Perante tal resposta, Hoda Kotb acrescentou: "Espera, sou eu que estou a falar, sabes disso?". E Jennifer reagiu: "Eu sei, podes ligar-me. Tens o meu número".

"Bem, tentamos", concluiu a apresentadora. Veja este momento na publicação abaixo:

