"Eu, com 16 anos". Foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues começou por descrever a recente fotografia antiga que publicou na sua página de Instagram.

A apresentadora surpreendeu os seguidores com uma imagem com quase 30 anos, lembrando os 'tempos antigos'.

"Não havia telemóveis nem redes sociais. Se combinavas alguma coisa com amigos marcavas o sítio e aparecias. As fotografias levavam tempo a revelar - havia entusiasmo nessa espera. Quando finalmente tinhas as fotografias na mão fazias uma composição num placard de cortiça no quarto e as melhores iam para a carteira do 'Sempre em Festa' cheia de autocolantes e cenas, perto do passe e do cartão jovem", lembrou.

"Não sou nada saudosista - gosto muito do que o futuro nos vai oferecendo mas esta fotografia tirada pela Pureza Fino (aliás o casaco é dela) fez-me viajar no tempo", disse de seguida.

Uma publicação que chega dias antes de completar mais um ano de vida. De recordar que Rita Ferro Rodrigues celebrará o seu 45.º aniversário no próximo sábado, 16 de outubro.

