Stephen Clements, um apresentador da BBC, morreu aos 47 anos de idade, adianta o jornal britânico Daily Mirror.

Foi o próprio canal quem deu a notícia do falecimento durante o noticiário da manhã.

Stephen tinha começado a colaborar com a estação no passado mês de setembro e não poderia estar mais entusiasmado com o desafio.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Leia Também: Morreu o e encenador Norberto Barroca. Tinha 82 anos