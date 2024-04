Zé Lopes voltou ao 'Somos Portugal' no passado domingo, dia 21 de abril, isto depois de ter sido um dos apresentadores do formato e, semanas depois, ter sido afastado do mesmo por decisão da direção da TVI.

A partir de Alfragide, o repórter e comentador mostrou-se sempre feliz por mais uma oportunidade de mostrar o seu talento e mais tarde, nas redes sociais, reagiu a este dia de trabalho.

"Sou das pessoas, não há volta a dar. Obrigado Alfragide pelo carinho e obrigado a vocês pelas centenas de mensagens que tenho para responder. O 'Somos Portugal' é o meu lugar feliz", escreveu Zé Lopes na legenda de várias fotografias suas no programa. Ora veja:

