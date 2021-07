Ana Marques esteve infetada com Covid-19, como apurou o Fama ao Minuto, depois da notícia ter sido avançada por alguns meios de comunicação nacionais.

Entretanto, a apresentadora já teve alta e vai estar este sábado, 10 de julho, à frente do 'Alô Marco Paulo', da SIC, ao lado de Marco Paulo.

De referir que no passado sábado o programa transmitido já estava gravado, por isso as últimas gravações do formato aconteceram no último fim de semana de junho.

O teste positivo chegou depois de recebido a vacina contra a Covid-19, no passado dia 21 de junho, como mostrou na altura na sua página de Instagram.

