Duas semanas depois de dar as boas-vindas ao quarto filho, João Diogo, Madalena Abecasis desfrutou de um almoço romântico com o marido, o empresário Nuno Sebastião. Momento que registou com humor na sua página de Instagram.

"Então o que é que a outra fez ontem? Ela encolheu a barriga, ela foi com o vestido, ela pôs a sandália, ela usou o relógio, ela fez o caracol, ela pôs o óculo e foi. Foi com tudo, foi como quem ‘vai malandra’. Mas uma malandra dentro dos possíveis, que isto derivado da cicatriz ainda não deixa fazer grandes coisas ao nível do desfile-beijo-no-ombro-pras-inimigas. Mas uma pessoa trabalha com o que tem. E a mais não é obrigada", brincou.

O casal fez-se acompanhar pelo recém-nascido, como Madalena mostrou nas imagens.

Recorde-se que além do bebé, o casal tem mais dois filhos - Júlia e José. A digital influencer é ainda mãe de uma adolescente, Francisca, que nasceu fruto de uma relação anterior.

A título de curiosidade, o vestido que Madalena Abecasis escolheu para o almoço romântico é da marca portuguesa White Deer e está disponível online pelo valor de 39,99 euros.

