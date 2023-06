Depois de ter estado envolvida numa polémica que envolveu uma acesa troca de farpas com Cláudia Nayara, Elma Aveiro mostrou-se plena, confiante e focada apenas no que a faz feliz.

Esta terça-feira, 27 de junho, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou com os seguidores do Instagram uma fotografia na qual exibe as suas curvas em biquíni.

"Apanhando uma corzinha. Verão, calor, alegria", pode ler-se na legenda da imagem, que mereceu rasgados elogios de amigos e fãs da empresária.

