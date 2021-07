Adele foi alvo de todas as atenções ao marcar presença num jogo de basquetebol. Note-se que no último ano a cantora passou por uma mudança drástica ao perder mais de 44 quilos, passando assim a ter uma nova imagem.

Atualmente a viver nos Estados Unidos, a artista britânica não perdeu a oportunidade de assistir à final da NBA entre os Milwaukee Bucks e os the Phoenix Sun, partida que teve lugar no Arizona.

Para a ocasião, Adele optou por um casaco comprido negro com padrão em tons de castanho e bege, conjugado com um look totalmente negro.

Veja as fotografias na galeria.

