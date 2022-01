Depois de ter dado nas vistas no pequeno ecrã pela sua perda de peso, Susana Dias Ramos destacou-se nas redes sociais com uma série de fotos em que aparece em biquíni durante as férias em Zanzibar, na Tanzânia.

A psicóloga, conhecida pelo papel de comentadora do 'Big Brother', conquistou generosos elogios dos seguidores.

Também durante a participação numa das emissões do 'Dois às 10', da TVI, Susana Dias Ramos foi elogiada por Cláudio Ramos, que ficou espantado com a perda de peso.

Vale referir que a psicóloga já tinha referido publicamente que após a morte do pai tinha ganhado cerca de 18 quilos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Susana Dias Ramos de férias em destino paradisíaco. As primeiras fotos