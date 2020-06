Teresa Guilherme, Carla Andrino e Vera Kolodzig não poderiam estar mais felizes. Depois de uma paragem forçada devido à Covid-19, as três atrizes voltam a subir ao palco do Teatro Armando Cortez com a peça de teatro 'Monólogos da Vagina'.

"É hoje! É hoje! Esta noite o pano volta a subir no Teatro Armando Cortez. Está tudo pronto para o receber com todas as regras de segurança. Rir é o melhor remédio!! Venha! Estamos à sua espera! Beijinhos. 'Monólogos da Vagina' De Quinta a sábado às 21h30, Domingos às 18h30", anunciou Teresa Guilherme, radiante com a novidade.

