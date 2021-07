Após quatro meses 'desaparecida' das redes sociais, Margarida Aranha decidiu voltar a alimentar a sua conta oficial de Instagram.

A ex-concorrente de 'Love On Top' tem partilhado várias fotografias onde arrasa com as suas poses sensuais em biquíni. Imagens que revelam igualmente que a jovem se encontra na sua melhor forma física.

Espreite a galeria para ver as imagens que marcam o regresso de Margarida Arranha à vida pública.

