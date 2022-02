Bárbara Norton de Matos chegou recentemente das férias e já voltou à rotina de treinos.

Depois de ter mostrado, na segunda-feira, um vídeo onde surpreende a filha mais nova, Flor, ao chegar das férias, a atriz destacou também no Instagram o regresso aos treinos com o ex-companheiro.

"Ninguém merece! Abater as 1500 jolas das férias com Ricardo Areias", escreveu na legenda do vídeo que foi gravado enquanto fazia exercício físico. Veja na galeria.

De recordar que a pequena Flor é fruto da relação da atriz com Ricardo Areias. Bárbara Norton de Matos é ainda mãe de Luz, a sua filha mais velha.

