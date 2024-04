Marisa Cruz está numa "nova fase" da vida". Pelo menos é isso que a apresentadora garantiu no vídeo de promoção da sua entrevista a Júlia Pinheiro, promovida este domingo, dia 21 de abril.

"Devido à minha profissão, sempre me associaram a uma imagem sensual e a uma mulher sem complexos. A verdade é que, quem me conhece, sabe que eu sou muito mais do que isso. Este ano, quase a celebrar 50 anos, venho também falar da nova fase que estou a viver e ajudar a desmistificar um pouco o tabu que está à volta da menopausa", refere Marisa, como poderá ouvir mais abaixo.

A conversa será exibida já hoje, segunda-feira, e poderá vê-la no programa das tardes da SIC. A presença de Marisa Cruz no canal de Paço de Arcos acontece meses depois de finalizadas as gravações da novela 'Queridos Papás'. Desde então, Marisa tem estado ausente da televisão e sem projetos na TVI.

